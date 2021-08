Jennifer Aniston blijft bij standpunt om contact te verbreken met ongevaccineerde vrienden

‘Als zij volledig gevaccineerd is, dan is ze toch beschermd? Waarom moet ze zich dan druk maken om ongevaccineerden om zich heen?’, vroeg een fan zich af. Hierop reageerde Jennifer: ‘Wanneer je de variant oploopt, kun je die nog steeds aan mij geven. Ik word misschien wel een beetje ziek, maar hoef niet in een ziekenhuis opgenomen te worden of het risico te lopen te overlijden. Maar ik kan het wél doorgeven aan iemand die niet gevaccineerd is en wellicht onderliggende medische verschijnselen heeft. Daarmee zet ik hun leven op het spel en dat is waarom ik me hier druk om maak. We moeten niet alleen aan onszelf denken, maar ook aan anderen.’