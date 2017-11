Jennifer Garner wil geen nieuwe relatie

,,Ik had dit leven nooit voor mezelf en mijn kinderen gekozen. Maar het is zo gelopen en dat is iets waar ik doorheen moet," aldus Jennifer. Als de tijd rijp is voor een nieuwe man, vindt ze het belangrijk 'om niet alle kerels over één kam te scheren'. ,,Je kan er niet vanuit gaan dat elke man iets vreselijks heeft gedaan." Affleck bedroog Garner tijdens hun huwelijk met hun nanny Christine Ouzounian.

Ondanks de breuk is Jennifer nog altijd goed bevriend met haar ex. Ze hebben samen drie kinderen: dochters Violet (11) en Seraphina (8) en zoon Samuel (5). ,,We zijn en blijven altijd elkaars familie. Thanksgiving en kerstmis zijn momenten die we samen vieren, als gezin. Ik hou van hem en we zijn vrienden, we doen dit samen voor onze kinderen."