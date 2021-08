Jennifer Hoffman breekt lans voor thuisbevalling: ‘We zijn er bang voor gemaakt’

‘Het is een ongelooflijk gevoel om een kind op de wereld te zetten’, begint ze tegenover haar 190.000 volgers. ‘Buitenaards en het meest natuurlijke tegelijkertijd. Ik had het niet vreemd gevonden als ik op straat applaus had gekregen toen ik weer naar buiten kon. Want wat zijn vrouwen sterk. Ook als je nooit een bevalling meemaakt.’

Zelf beviel ze afgelopen februari thuis, in een zogenoemd bevalbad. ‘Ik wil een klein lansje breken voor thuis bevallen’, schrijft ze. ‘Niet omdat ik vind dat iedereen dat moet doen, maar ik denk wel dat we er bang voor zijn gemaakt en de kracht van de vrouw vergeten. Dat we ons zoveel concentreren op het uitsluiten van eventuele risico’s, dat we het natuurlijke proces uit het oog verliezen. Of enkel naar statistieken kijken en de vrouw in kwestie niet meer goed zien.’

Quote We concentre­ren ons zoveel op het uitsluiten van eventuele risico’s, dat we het natuurlij­ke proces uit het oog verliezen Jennifer Hoffman

In 2019 beviel bijna 13 procent van de vrouwen in Nederland thuis, blijkt uit cijfers van Perined, een samenwerkingsverband van beroepsorganisaties in de sector. Hoewel Hoffman thuisbevallingen promoot, hoopt ze vooral dat vrouwen een plek kiezen die voor hen goed voelt.

‘Ziekenhuis, thuis, bevalcentrum, bij je buurman in de tuin, waar je ook hoopt te bevallen, het gaat erom dat het een plek is waar jij je het krachtigst voelt. Met liefdevolle mensen om je heen die je sterk maken. Want dan zijn er automatisch de minste risico’s, denk ik. Een plek waar je je rustig en gelukkig kan voelen en stress zo goed als mogelijk kan vermijden.’

Voor Hoffman ging er niets boven de ‘geborgenheid van ons huis’. ‘Ik ben zo blij dat het lukte. Cooper werd geboren in de armen van mijn vriend’, schrijft ze over haar zoontje en vriend Dorian Geis.



‘Laat kind komen in vertrouwen’

Bekende en onbekende vrouwen zijn blij met de woorden van Jennifer en delen hun eigen verhalen. ‘Mooi, heel mooi. En belangrijk dat je dit zegt’, reageert actrice Anne-Marie Jung. ‘Waar je ook je kind ter wereld brengt, moge dat een plek zijn in een omgeving waar je je veilig voelt. Laat het kind in vertrouwen komen, in plaats van in angst. Dat wens ik alle moeders, kinderen en ouders ter wereld toe!’

Quote Laat het kind in vertrouwen komen, in plaats van in angst Anne-Marie Jung

Volger Mairit, wier baby in stuit lag, beschrijft hoe ook zij haar gevoel volgde. ‘Ze wilden een keizersnede doen vanwege haar stuitligging, en omdat het mijn eerste kindje was. Maar mijn gevoel gaf zo aan dat wij dit samen konden en dat is gewoon gelukt! Voelde me ook echt zo trots.’

Comedian Soundos El Ahmadi reageert gevat als altijd. ‘Sinds mijn bevalling voel ik mij superwoman. Een premature baby op de wereld zetten, rustig blijven en niet in paniek raken, terwijl ze drie weken in het ziekenhuis ligt. Net vroeg de ‘premature baby’ mij of ze mijn oude laptop mocht hebben. Ik zei ‘nee’. Toen zei ze dat papa het al heeft beloofd, dus ‘alsnog bedankt ma’. Was alle pijn bijna zeven jaar geleden meer dan waard.’

