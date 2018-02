Jennifer Lawrence beledigd na kritiek op blote jurk

Jennifer Lawrence was afgelopen week in Londen voor de promotie van de film Red Sparrow. Op één van de foto’s van de cast draagt zij enkel een zwarte jurk terwijl vier mannelijke collega-acteurs dikke wollen jassen aanhebben. Op sociale media kwam er veel kritiek omdat het bloot niet zou passen bij Jennifer Lawrence’ strijd om gelijke rechten voor vrouwen in showbizz.



Een Britse journalist twitterde: ‘Echte gelijkheid zou betekenen dat Jennifer Lawrence een jas krijgt en dat Jeremy Irons in een broek met blote billen poseert.’ Een Australische journalist had het over ‘arme Jennifer Lawrence die een stukje stof draagt dat je een jurk zou kunnen noemen.’



‘Extreem belachelijk’, noemt de actrice de reacties in een Facebook-bericht. ,,Die Versace-jurk was geweldig. Wat denk je: dat ik die ga verstoppen onder een jas met een sjaal? Ik was vijf minuten buiten. Ik zou voor die jurk in de sneeuw zijn gaan staan omdat ik zo veel van mode houd.” Ze roept mensen op zich op belangrijkere onderwerpen te concentreren en normaal te doen. ,,Dit is seksistisch, belachelijk en geen feminisme.”