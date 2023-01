Jeremy Renner deelt eerste selfie na ernstig ongeluk: ‘Ik stuur jullie allemaal liefde’

De acteur was bezig met sneeuwruimen voor zijn woning in Washoe County, Nevada, in de buurt van Lake Tahoe. Op oudejaarsavond vond daar namelijk een sneeuwstorm plaats, waardoor duizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten.

Renner is onder meer bekend van zijn rol in The Hurt Locker, waarvoor hij in 2010 een Oscarnominatie voor beste acteur kreeg. Het jaar erop maakte hij opnieuw kans, dit keer in de categorie beste bijrol voor The Town. De afgelopen paar jaar acteert hij vooral in televisieseries, waaronder Hawkeye.