Jeroen Pauw terug op tv: presenteert samen met Fidan Ekiz Op1

Pauw (59) stopte in december met zijn talkshow bij de publieke omroep. Hij was als coach en adviseur wel betrokken bij de geboorte van Op1 . Fidan Ekiz was al langer in beeld als presentatrice voor Op1, maar liet de start van het programma in januari nog aan zich voorbijgaan. Haar beoogde presentatiepartner was toen nog Jort Kelder. ,,Dit ging spelen op het moment waarop de NPO wist dat Op1 ook op zaterdag en zondag zou worden uitgezonden’’, zegt Pauw, die Fidan Ekiz goed kent. ,,Zij was redacteur bij Pauw en Witteman. Nee, we hebben elkaar nu nog niet gesproken, we repeteren ook niet. Dat kan nu even niet, maar dat komt zondag vast wel goed. We zullen nog wel even contact hebben een dezer dagen.’’

Ramp

Zijn rentree heeft alles te maken met de coronacrisis. ,,Anders was dit nu nooit gebeurd. Ik werk al heel lang in de journalistiek, maar dit is van een ongekende categorie. Als er een ramp plaatsvindt met een vliegtuig dat neerstort, dan zijn de nieuwsontwikkelingen na een week wel ongeveer klaar. Dan komt hoogstens nog de zwarte doos tevoorschijn. Corona is een ongelooflijk nieuwsverhaal dat zich elke dag, soms elk uur ontwikkeld. Het heeft de wereld in zijn greep.’’



Hoe lang Pauw bijspringt is gezien de onvoorspelbaarheid niet te zeggen. ,,Nu ga ik er vanuit dat ik de komende zondagen met Fidan te zien ben, maar misschien krijgen we later wel een verbod op duopresentatie of gebeuren er andere onvoorziene dingen. Het virus en de verspreiding ervan bepalen vooralsnog de duur.’’



Is het belang van een talkshow nu groter dan ooit? ,,Dat weet ik niet, het belang van het nieuws is groot, de zucht naar duiding ook, de talkshows hebben een belangrijke rol door dagelijks met goede deskundigen te komen en niet met mensen zonder kennis die maar wat rond bazelen. Hoe gek het ook is, hoe vervelend de aanleiding ook is, ik heb zin om zondagavond te beginnen.’’