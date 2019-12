Jeroen Pauw verkozen tot Omroepman van het Jaar

NOS-journalist Robert Bas stopt volgend jaar

16:46 NOS-journalist Robert Bas gaat medio volgend jaar de journalistiek verlaten. Dat vertelt hij in een interview met VillaMedia dat vandaag is gepubliceerd. De 53-jarige verslaggever werd eind oktober landelijk nieuws toen de rechtbank in Rotterdam hem gijzelde. Bas weigerde in een lopende strafzaak zijn bronnen te noemen en zat bijna anderhalve dag in de cel.