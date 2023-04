Jeroen Snel voorlopig niet te zien in Blauw Bloed: ‘Langdurig verlof opgenomen’

Blauw Bloed kwam in januari terug op primetime, nadat het eind 2021 uit de prominente programmering van de NPO verdween. Na een jaar van online-uitzendingen besloot de NPO toch dat het programma onmisbaar was voor de publieke omroep. Een petitie om het voortbestaan van het programma veilig te stellen werd in de kortste keren meer dan 10.000 keer getekend.

De EO zendt donderdag, op Koningsdag, een special van Blauw Bloed uit over het tienjarig koningschap van koning Willem-Alexander. Die is te zien op NPO Start en NPO 1. Zwart duikt in de Blauw Bloed-special in het leven van de koning. Zij spreekt met royaltywatchers, bekende en onbekende Nederlanders over hoe het Willem-Alexander is vergaan in zijn eerste decennium als koning.