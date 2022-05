Jeroen van der Boom brengt nieuwe zomersingle uit

,,We gaan richting de zomer en dat zomerse gevoel wilde ik in mijn nieuwe single door laten klinken,’’ zegt Jeroen van der Boom. ,,Ik hoop dat ik met deze single mijn publiek het gevoel van zomerse vrolijkheid en die ongedwongenheid mee kan geven. Ik vind Laat me binnen een heerlijke, vrolijke en zeker aanstekelijke plaat. Ik durf wel te zeggen dat het een topsingle is. Laat me binnen hoort in ieder geval tot mijn topfavorieten.’’

Komende zomer is Jeroen van der Boom met zijn nieuwe single ook te horen op het Avrotros Muziekfeest Op Het Plein op 27 juni. Vanaf 4 juni is hij bij SBS6 te zien in zijn nieuwe televisieshow De Hollandse Nieuwe waarin hij op zoek gaat naar de nieuwe volkszanger van Nederland. De kaartverkoop van Toppers in Concert op 18 en 19 november 2022 in de Johan Cruijff ArenA is inmiddels in volle gang.