Jeroen van Merwijk is terminaal ziek: ‘Ik begrijp niets van al die bucketlijsten’

Jeroen van Merwijk verschijnt voor een computerscherm in zijn huis in Zuid-Frankrijk. Echtgenote Jeannette heeft de internetverbinding vooraf getest. Nu schuift ze een kookwekker over het tafelblad. Dat zal aftellen tot er een uur voorbij is. Want hoewel Van Merwijk (65) er patent uitziet, kent zijn energie limieten. En hij wil vanmiddag ook nog schilderen.