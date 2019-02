Jesse Jackson wijt aanval Smollett aan Trump

,,De geest van vernederen en pesten is opnieuw uit de fles. Haat en geweld dalen op ons land neer. En het komt van bovenaf", aldus de dominee die stelt dat onder Trump een cultuur is ontstaan waarin haat en geweld worden ‘aangemoedigd’. Jussie Smollett, acteur in de serie Empire, werd dinsdag door twee mannen mishandeld in Chicago. ,,Dit is MAGA country'', werd hem daarbij naar het hoofd geslingerd. Het is een verwijzing naar de slogan waarmee president Donald Trump campagne voerde; Make America Great Again (MAGA). Smollett is Afro-Amerikaans en openlijk homoseksueel.