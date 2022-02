Jessica Chastain transformeert in een totaal andere vrouw voor The Eyes of Tammy Faye

Fans kunnen Flikken Maastricht niet vooruitkij­ken door corona

Fans van de NPO-hitserie Flikken Maastricht kunnen vanaf deze week niet meer vooruitkijken op NPO Plus, de streamingdienst van de NPO. Liefhebbers van de serie over de twee agenten in Maastricht konden tot nu online tegen betaling een week van tevoren al een nieuwe aflevering kijken. Maar corona gooit roet in het eten, laat de NPO weten op haar website.

