Jessie J snoert presentator de mond om vragen naar Channing Tatum

Jessie was te gast in het programma om het te hebben over de finale van de Britse versie van The Voice Kids, die morgenavond plaatsvindt. Shephard greep zijn kans om de brunette te vragen naar haar relatie met Magic Mike-ster Channing Tatum, maar daar wilde ze het vooral niet over hebben.



Ze reageerde ietwat geïrriteerd met: ,,Dit is het tegenovergestelde onderwerp van The Voice Kids. Laten we het vooral houden bij The Voice Kids.”



Jessie J en Channing Tatum gaan sinds oktober 2018 met elkaar, een paar maanden na Tatums scheiding van Jenna Dewan met wie hij negen jaar getrouwd was. Eind vorig jaar werden de twee gespot in Amsterdam, waar ze een potje bowlden.