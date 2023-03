Jessie Jazz Vuijk in verwachting: ‘Onze liefde verzegeld met een groot wonder’

De 28-jarige blondine deelt dinsdagavond een video waarin ze op bijzondere momenten te zien is met haar grote liefde Kaj Gorgels (32). ‘Ik heb Kaj getemd, I did it’ zegt Vuijk bijvoorbeeld in een fragment uit 2018. Ook zijn er beelden van de eerste vakantie van de tortelduifjes en komt hun adoptiehond Bowie voorbij. De video eindigt met een ziekenhuisbezoek waar Vuijk en Gorgels voor het eerst naar de echo van hun nog ongeboren baby kijken.

‘Onze liefde verzegeld met een groot wonder’, valt er te lezen bij het filmpje. De reacties stromen ondertussen binnen. ‘Gefeliciteerd lieverds’, schrijft Doutzen Kroes. Ook Maxime Meiland, Soundos El Ahmadi, Victor Mids en Davina Michelle laten van zich horen.

Miskraam

Eind november onthulde Vuijk een miskraam te hebben gehad. Die beschreef ze als ‘heftig’ en 'verdrietig’. Ik heb me nog nooit zo gedragen en verbonden gevoeld. (...) Ik moest overgeven, poepen en bloeden tegelijk maar na een intens uur kwam er rust, vertrouwen, liefde’, aldus Vuijk.

Ze schreef dat ze ‘het zieltje’ nog steeds dichtbij voelt. ‘Zwangerschap is vanaf moment één een volledige overgave. Het heeft mij nu al veranderd. Met tranen in mijn ogen en een hart vol liefde en vertrouwen, voel ik je dichtbij.’ Vuijk, die met meer dan 300.000 volgers op Instagram nu influencer is, stelde de miskraam niet te zien als ‘een mislukking’. ‘Alsof dit moest gebeuren om alvast ruimte te maken. En ik kan niet anders zeggen, het heeft veel in beweging gezet.’

Vuijk en Gorgels maakten in 2018 bekend een relatie te hebben. Daarvoor waren ze al een tijdje aan het daten. De twee wonen inmiddels samen op Ibiza.

