Jet van Nieuwkerk duikt in wereld van obsessief eten

,,Ik vraag me af of de gezondheids- en bodycultuur is doorgeslagen. Is uiterlijk nu belangrijker dan ooit?", aldus Jet. ,,Komt het omdat we ons via sociale media voortdurend met anderen vergelijken? Waarom heb ik ermee geworsteld en een heleboel anderen niet? Is het een hype of een eetstoornis? Waarom is er zo weinig informatie over, laat staan een goed methode om mensen ermee te helpen? Als ik om me heen kijk, lijkt het steeds meer mensen te overkomen: zó extreem gezond eten en willen sporten dat het je leven overneemt. Daar maar ik me zorgen over."