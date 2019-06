Jett Rebel drie jaar drank- en drugsvrij: Ik zie een ander persoon

Precies drie jaar geleden nam Jett Rebel (echte naam: Jelte Tuinstra) voor het laatst drank en drugs. ‘Het lijkt wel een ander leven, een ander persoon’, schrijft hij bij foto’s van voor en na het afkicken. Op de linkerfoto is Jett te zien tijdens een optreden toen zijn verslaving op het hoogtepunt was, de rechterfoto is van vorige week. ‘Ik zie er zoveel gezonder uit. Ook al heb ik een zonnebril op op die foto. Diezelfde zonnebril geeft mensen het idee dat ik weer aan de drugs ben, na een recent televisieoptreden. Want iedereen met een zonnebril is kennelijk een junk...’



Tuinstra heeft geen zin om zich te verdedigen en anderen ervan te overtuigen dat hij daadwerkelijk is afgekickt. ‘Ik ben erg strikt en dat weet iedereen om me heen.’ Hij kan niet ‘even’ een biertje drinken op zijn verjaardag of een glas champagne nemen met oud en nieuw. ‘Want ik weet dat zelfs de kleinste hoeveelheid me weer terug kan werpen naar dat donkere bestaan.’