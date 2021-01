Jill mag opnieuw het Big Brother-huis in na negatieve coronatest

Vorige week liep het in de nacht van donderdag op vrijdag mis met Jill. Ze voelde zich erg ziek en werd uiteindelijk zelfs met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na een uitgebreide controle bleek Jill in orde te zijn. Een terugkeer naar het Big Brother-huis zat er echter niet onmiddellijk in vanwege de coronamaatregelen. Jill moest enkele dagen in hotelquarantaine. Nu ze negatief getest is, zal ze later vandaag terugkeren in het huis.