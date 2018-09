Jim Bakkum verklaart valse noten bij RTL Late Night: 'Droge keel'

De voormalig Idols-deelnemer was te gast om te praten over zijn rol als Hero in de musical All Stars. Het gesprek ging deels over wijlen Antonie Kamerling, die het personage in 1997 voor het eerst speelde en een hit scoorde met het nummer Toen ik je zag.



Na een fragment van Kamerlings versie was het de beurt aan Bakkum, die de talkshow van Twan Huys afsloot met zijn vertolking van het door Guus Meeuwis geschreven nummer. Dat ging minutenlang goed, tot het ingetogen einde. Daarbij sloeg Jims stem voor het oog van de 532.000 kijkers twee keer flink over.



,,Ik zou ík niet zijn als ik het heerlijke overslagje niet zou delen'', schreef Jim na de uitzending op Instagram. Hij is naar eigen zeggen altijd zo sportief om zijn 'zangfails' te delen. ,,Ik had een ontzettend droge keel voordat ik moest zingen. Dus alle ramptoeristen, geniet. Het was de emotie.''



Bakkums zelfspot kan rekenen op lof van zijn zingende collega's, blijkt uit de talloze reacties. ,,Ballen dat je dit deelt!'', schrijft Maan de Steenwinkel. ,,Het is oprecht en het raakt'', voegt Marlijn Weerdenburg toe. Ook voormalig K-otic-zangeres Rachel Kramer vond het optreden mooi. ,,Het was prachtig en heel herkenbaar'', schrijft ze. ,,Soms zijn we net mensen'', besluit Lisa Lois. ,,Niks mis mee!''