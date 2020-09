Jim Carrey gaat Joe Biden spelen in Saturday Night Live

Verwacht wordt dat Carrey in zijn rol als Biden het in een debat opneemt tegen Alec Baldwin, die al jaren de rol van Trump speelt. ,,Hij geeft dit personage ongetwijfeld energie en kracht. En waarschijnlijk wordt het ook heel grappig," aldus Lorne Michaels, de bedenker van SNL.

Saturday Night Live stopte met live uitzendingen toen het coronavirus de kop op stak in de Verenigde Staten. Daarna werden er twee shows vanuit huis gemaakt, maar vanaf 3 oktober keert het team terug in de studio in New York. Er wordt wel volgens strikte coronamaatregelen gewerkt: er is een beperkt aantal mensen in het publiek en een uitgedunde crew op de set.