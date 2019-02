Jim op bovenarm vrouw getatoeëerd en Amanda kan weer beetje lachen

Ariana Grande aange­klaagd wegens plagiaat Russisch kunstwerk

Volgens de Russische schilder Vladimir Kush zou de Amerikaanse superster Ariana Grande zich schuldig hebben gemaakt aan het stelen van zijn idee. Kush meent dat hij 20 jaar geleden een schilderij heeft gemaakt waarop een vrouw dansend in de vlam van een kaars te zien is, iets wat Ariana doet in de clip van haar nummer God Is A Woman. Voor Kush is dit genoeg reden om de zangeres aan te klagen.