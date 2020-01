Jinek trekt voor de eerste keer meer kijkers dan Op1

De slag om de talkshowkijker is inmiddels in volle gang. RTL en NPO zetten op diverse manieren troeven in, in de hoop de kijkers aan zich te kunnen binden. Zo ging Op1 maandag direct van start na Spoorloos, waar er normaal eerst reclame wordt uitgezonden en hoopt Jinek mensen te behouden door tussendoor geen commercials in te zetten. Iets dat RTL normaal gesproken wel doet.



Hoewel Jinek gisteravond nipt meer kijkers wist te boeien, is Op1 de grote winnaar van de week. Van de vijf dagen dat beide talkshows te zien waren, wist de NPO maar liefst vier dagen meer mensen weten te trekken. Hoogstwaarschijnlijk profiteert Op1 ook van kijkers die nieuwsgierig zijn naar de wisselende duo's die in Op1 te zien zijn. Volgende week zal duidelijk worden of de NPO in ieder geval een deel van die mensen heeft weten te behouden.



Ook The Voice of Holland deed het gisteravond goed. Maar liefst 1.786.000 kijkers stemden af op de talentenjacht, waarin ook de veelvuldig besproken ruzie van Lil Kleine en Anouk te zien was. Die liep uiteindelijk met een sisser af. Het Achtuurjournaal was goed voor 1.914.000 kijkers en staat daarmee op de eerste plek in de top 25 van best bekeken programma's.