Jinek voor het eerst onderbroken door reclame

Bij haar aantreden bij RTL 4 deed Eva Jinek een belofte en dat was dat haar talkshow ‘onveranderd’ zou zijn. Daarbij hoorde dat ze een uur live te zien zou zijn, zonder onderbreking van reclames. Na het voorgaande programma kwam de talkshowhost in beeld en kondigde ze haar gasten aan. Vervolgens was er dan wel een reclameblok, maar daar bleef het bij.



Gisteravond werd daar voor het eerst van afgeweken. Jinek kondigde haar gasten aan en de aflevering begon meteen. Nadat ze in de eerste tien minuten het nieuws van de dag had besproken, werd het reclameblok toen pas gestart. Daarna was de rest van de uitzending wel zonder onderbrekingen te zien.



RTL is om een reactie gevraagd waarom Jinek dit keer wel werd onderbroken door reclame. De zender kon vanochtend nog geen antwoord geven, maar belooft dat het antwoord nog volgt.



Jinek heeft bij RTL 4 te maken met teruglopende kijkcijfers. Na een succesvolle start met ruim 900.000 kijkers gemiddeld in de eerste week, noteerde Jinek afgelopen week gemiddeld 664.000 kijkers. Het lukt haar vooralsnog niet om haar vervangers bij NPO 1 te verslaan. De talkshow Op1, gepresenteerd door wisselende duo's, trok afgelopen week gemiddeld 716.000 kijkers.