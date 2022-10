JLo viert selfcare-weekend in bed en is Henry Cavill de nieuwe Bond?

The Big Show met Ruben Nicolai begint met ruim 1 miljoen kijkers

Ruben Nicolai heeft met zijn nieuwe zaterdagavondprogramma The Big Show ruim 1 miljoen kijkers naar RTL 4 weten te trekken. Daarmee staat het programma op de derde plaats in de top 25 best bekeken programma’s van zaterdagavond. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

