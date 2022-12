Jo van Egmond maakt overstap van Radio 538 naar Radio 1

Frank Lammers speelt de kerstman in grote show in Ziggo Dome eind 2023

Frank Lammers speelt in 2023 als kerstman in twee kerstshows in de Ziggo Dome. Dat maakte Royal Promotions vandaag bekend. Het Noordpool Orkest verzorgt de muziek tijdens de shows, die op 23 en 24 december volgend jaar plaatsvinden.

