Jochem Myjer sleept belangrijkste cabaretprijs in de wacht

Myjer (41) kreeg de belangrijkste cabaretprijs voor zijn onemanshow Adem in, Adem uit. De jury noemde zijn voorstelling technisch zeer hoogstaand en tot in de puntjes doordacht en uitgevoerd. ,,Het ademt inhoudelijk entertainment en staat bol van de aanstekelijke positiviteit."



In theater Diligentia in Den Haag kreeg ook Tim Fransen een onderscheiding, in de categorie engagement. Zijn filosofisch cabaret in de voorstelling Het kromme hout der mensheid kon rekenen op veel waardering van de jury.



Rundfunk viel met Wachstumsschmerzen ook in de prijzen. Het programma won in de categorie Neerlands Hoop. ,,Retestrak, snoeihard en gruwelijk grof", luidde het oordeel. ,,Rundfunk is een verademing, met cabaret dat de grenzen oprekt én er prettig ver overheen gaat."