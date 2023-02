Jochem Myjer uit felle kritiek op theaterbaas na stilleggen voorstelling Kamps: ‘Dit mag niet. Nooit’

Een dieptepunt voor cabaretier Wart Kamps, als hij afgelopen maand in Duiven optreedt. Zijn try-out-show in cultureel centrum De Ogtent is volgens de directeur zo slecht, dat die richting het podium loopt en de voorstelling stillegt. En dat schiet comedian Jochem Myjer in het verkeerde keelgat, zo laat Myjer weten.

De try-out van Kamps in de Ogtent loopt uit op een sof. ,,Het optreden ging stroef, er werd weinig gelachen en ik zag veel onbegrip”, blikt Kamps terug in NRC. ,,Bij die scène waarin ik God speel, liep er een vrouw heel kordaat weg. Toen zei ik: ‘Hé, niet weglopen als God praat’. Dat was het teken voor 150 andere bejaarden om ook de zaal te verlaten.”

Daarna stapt Chris van de Ven, directeur van De Ogtent en mede-programmeur van de voorstellingen, richting het podium om de show stil te leggen.

Quote Dit mag een directeur nooit doen. Nooit. Hoe slecht een show ook is Jochem Myjer, Comedian

,,Een voorstelling stoppen, dat doe je niet of is niet verstandig om te doen. Dat hoef je mij niet te vertellen”, zegt de Duivenaar. ,,Ik liep dan ook met het lood in de schoenen naar het podium. Maar er móest iets gebeuren. Het was zó slecht dat ik dacht: dit kan niet meer. De helft van de zaal was al leeg en toen ik naar voren stapte, vertrok er wéér een hele horde. Wart zakte die avond door de absolute ondergrens. Het was niet kwetsend of zo, maar gewoon erbarmelijk”, vertelt Van de Ven.

‘Nooit inbreken’

Een totaal verkeerde actie van de theaterbaas, schrijft Jochem Myjer op Twitter. ‘Dit mag een directeur nooit doen. Nooit. Hoe slecht een show ook is. Leg het na afloop uit. Geef ze geld terug. Leg ze uit dat dit kan gebeuren in theater. Maar nooit inbreken.’

Quote Maar het zegt meer over diegene die wegloopt dan over de artiest Jochem Myjer, Comedian

‘Ook niet als er 300 man weglopen?’, vraagt een volger van Myjer op Twitter. ‘Nee, dan nog niet', reageert Myjer. ‘Loop dan zelf ook weg, en ga met die 300 man in gesprek. Maar onderbreek de artiest niet. Ook een schoffering voor de mensen die blijven zitten en het wel leuk vinden.’

‘Je mag altijd weglopen als je iets te slecht vindt of je beledigd bent. Maar het zegt meer over diegene die wegloopt dan over de artiest. Wat je doet met een belediging of slechte humor heb je zelf helemaal in de hand.’

‘Het is zijn theater, maar niet zijn show!’

‘Maar het is toch zijn theater, en hij draagt de verantwoordelijkheid naar zijn gasten’, stelt iemand anders die reageert op de ophef. Ook dan geldt volgens Myjer: niet ingrijpen. ‘Het is zijn theater, maar niet zijn show! Als iemand uitspeelt met voetbal en maakt een sliding waar het gras kapot gaat, grijpt de beheerder van de thuisclub ook niet in.’

Reactie Wart Kamps ,,Het liefste laat ik de kwestie achter me, de situatie kende namelijk alleen maar verliezers. Na afloop was ik absoluut niet blij met de gang van zaken die avond, het is ongepast een voorstelling stil te leggen. Dit ligt te allen tijde bij de artiest zelf. Ik sta achter mijn voorstelling en gebruik een try-out om te schaven en te testen welke scènes goed werken en welke niet. Bovendien was het erg vervelend voor de bezoekers die wél een leuke avond hadden.”

