Jochem van Gelder aan de slag als presentator bij Omroep Gelderland

De uit Gelderland afkomstige Van Gelder begint in maart met zijn programma Van Gelder VIP Vervoer. Hierin rijdt hij als chauffeur bekende Gelderlanders rond. Ook is een programma in de maak waarin de 54-jarige presentator met ouderen in gesprek gaat over hun leven in Gelderland. De omroep is blij dat Van Gelder er aan de slag gaat. ,,Als omroep vertellen wij de verhalen van de Gelderlanders. Jochem toont in zijn interviews oprechte interesse in mensen en dat past helemaal bij de manier waarop wij programma's maken", aldus hoofdredacteur Marc Veeningen.