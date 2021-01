Joe Exotic wil spoed achter gratieverzoek na overlijden vader aan corona

‘Tiger King’ Joe Exotic smeekt Kim Kardashian om hulp: ‘Bel Donald Trump’

9 december Joe Exotic, de excentrieke ‘zoo keeper’ uit de populaire Netflix-show Tiger King, doet er alles aan om vrij te komen. De realityster, wiens eigenlijke naam Joseph Maldonado-Passage is, heeft eerder al om een 'pardon' gevraagd bij de Amerikaanse president Donald Trump, maar richt zijn pijlen nu op Kim Kardashian. Dit meldt The New York Post.