Joëlle Witschge teleurgesteld dat zwangerschap al bekend is

Vanochtend kwam weekblad Story met het nieuws dat Joëlle en haar vriend, sc Heerenveen-voetballer Dave Bulthuis, een kindje verwachten. De twee hadden zelf nog met geen woord gerept over de komst van een kleine, maar Story wist diverse details al naar buiten te brengen. Bijvoorbeeld dat ze haar deelname aan Boxing Stars heeft moeten afzeggen.



Jammer, vindt de brunette. ,,Yes, de geruchten kloppen: ik ben zwanger! We zijn natuurlijk dolgelukkig met dit nog (hele) prille wondertje, maar vinden het jammer dat zoiets persoonlijks en kwetsbaars zo op straat wordt gegooid zonder te bedenken wat de consequenties daarvan kunnen zijn", aldus Joëlle. ,,Wij hadden het graag zelf aan onze familie en vrienden willen vertellen wanneer de tijd daar rijp voor was.”



Nu het blijde nieuws bekend is, laat Joëlle ook weten niet meer deel te nemen aan Boxing Stars en de marathon in New York. ,,Ik zal in plaats daarvan dus super fit mijn zwangerschap in gaan. We’re over the moon!”