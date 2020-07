Joey: ‘Ik word gezien als iemand waar Gaby overheen loopt’

Gisteren liet Joey (25) op Instagram los dat het datingavontuur voor hem een ‘rollercoaster van emoties’ was. ,,Er is gelachen, er is gehuild. Vriendschappen gesloten en herinneringen gemaakt voor het leven.’' Kijkers hebben de fitnessfanaat volgens hem in zijn puurste vorm leren kennen. ,,Dit is wie ik ben, dit is wat ik ben. Ik heb me volledig opengesteld op camera. Dit is zeker niet makkelijk, maar ik vind dat over dit soort dingen gepraat mag worden. Al zien veel mensen mij hierdoor als een zwak persoon, iemand waar Gaby overheen loopt. Dit is zeker niet waar! Leer mij kennen en je weet hoe sterk ik ben! Mijn verleden maakt mij sterk en ik zou voor iedereen deze kracht willen.’'