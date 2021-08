Johan Derksen durft deelname De Slimste Mens niet aan

,,Ik ga niet bij De Slimste Mens zitten”, kondigde Derksen aan. ,,Als het over klassieke muziek gaat en je hebt twaalf vraagjes dan weet ik er niet één. Als je pech hebt weet je helemaal niets. Dan zit je daar als een notoire domoor in die camera te staren.”

Kieft vertelde in de uitzending ook dat er een boeteregen bij hem op de mat is gevallen vlak voor zijn vakantie. Elke avond na de opnames nam hij een route waar trajectcontrole is, zonder dat hij zich daarvan bewust was. Dat ging dus mis. ,,Ik heb elf of twaalf uitzendingen gedaan en élke avond ben ik gefotografeerd.” Een dure grap: in totaal moet hij 1300 euro aan boetes te betalen.