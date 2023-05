Johan Derksen en Raymond Mens in gesprek over nieuw programma: samen naar Amerika

Mens is als politieke duider en Amerika-kenner regelmatig te gast bij Vandaag inside , de dagelijkse meningenshow van SBS 6. Voor het nieuwe programma worden gesprekken gevoerd met producent Jasper van der Schalie, oud-oprichter van Stepping Stone en tot vorig jaar adjunct-directeur bij Omroep MAX. ,,Ik vind het een prima idee, ken Amerika goed en Raymond is een prima jongen, die verstand van zaken heeft en met wie ik goed kan werken. Maar er moet nog wel een gaatje worden gevonden in de planning’’, aldus Derksen tegen deze site. ,,We hebben met Vandaag inside elke dag uitzendingen. En voor mij tijdelijk een vervanger laten aanschuiven is niet aan de orde. Ik ga Vandaag inside niet in de steek laten voor een schnabbel. Ik moet wel een periode vrij hebben om dit te kunnen doen. Ze zijn nu bij Talpa aan te kijken wanneer er in de agenda ruimte gemaakt kan worden. We zijn rond kerst en oud en nieuw vrij. Misschien ligt daar een mogelijkheid.’’

Raymond Mens ziet het zitten. ,,Ik ben een tijdje terug benaderd door Jasper van der Schalie met de vraag om dit te doen. Voor mij is het al langer een droom om eem serie te maken over Amerika, waarbij je het échte Amerika laat zien. Dus niet New York of Los Angeles, maar echt dieper Amerika in. Toen ontstond al gauw het idee om een muzikale roadtrip te maken. Down the Mississippi, omdat daar veel muziekgeschiedenis ligt en je dus met Amerikanen in aanraking komt, waardoor het woord politiek niet eens hoeft te vallen. Maar als we het in Nederland hebben over waterbezit, abortus of religie dat je dan beter kunt plaatsen omdat je echt met die mensen hebt gesproken. Ik heb dat toen aan Johan gevraagd en reageerde enthousiast, waarbij we vrij snel zeiden:dit willen we graag doen.”