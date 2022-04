Johan Derksen gaat excuses maken, maar justitie gaat zijn uitspraken over misbruik wel onderzoeken

Derksen gaat excuses maken

Verjaring

Het Openbaar Ministerie gaat de zaak onderzoeken, of Derksen nou excuses maakt of niet. Daarbij speelt de vraag of de zaak verjaard is of niet. Iemand die bewusteloos is, kan geen toestemming geven voor seksueel contact en is juridisch gezien wilsonbekwaam. De actie van Derksen is dan verkrachting, hoewel juridisch kan worden aangevoerd dat dwang ontbrak, en dan is sprake van misbruik. Verkrachtingen kunnen sinds een wetswijziging in 2013 niet meer verjaren. Hetzelfde geldt voor verkrachtingen die in dat jaar nog niet verjaard waren, oftewel als ze toen minder dan twintig jaar geleden plaatsvonden. Het verhaal van Derksen speelde vermoedelijk in 1971 en zou dus zijn verjaard.



,,Maar het Openbaar Ministerie is de laatste instantie om te speculeren of er sprake was van een strafbaar feit en of die dan verjaard is of niet”, licht een woordvoerder van het OM toe. ,,Dat ligt heel ingewikkeld. Dat hangt bijvoorbeeld ook af van de zwaarte van het gepleegde feit. We weten het gewoon nog niet en daarom gaan we dat eerst onderzoeken. Pas daarna beslissen we over een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Er is geen aangifte of melding gedaan door wie dan ook, dit komt vanuit het Openbaar Ministerie zelf.”



Het OM zegt dat er ‘duidelijk sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag’. ‘Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken.’