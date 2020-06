Johan Derksen: ‘Ik heb totaal geen spijt van deze grap’

Johan Derksen wil niet zijn excuses aanbieden voor de omstreden ‘grap’ die hij vorige week maakte over rapper Akwasi. In een speciale aflevering van Veronica Inside , die in het teken stond van racisme, opende de analist vanavond met een statement: ,,Ik bied mijn excuses niet aan. Ik trek het boetekleed niet aan en ik ga niet door het stof.”

Derksen kreeg afgelopen week veel kritiek nadat hij Akwasi in het Veronica-programma in verband had gebracht met Zwarte Piet. De mannen aan tafel namen in dezelfde uitzending weliswaar afstand van racisme, maar stelden even later ook dat ‘het in Nederland allemaal wel meeviel’. Het leidde onder meer tot een boycot van de internationals en een oproep van bekende Nederlanders aan bedrijven en merken om niet meer rond het programma te adverteren.



,,Ik heb in de loop van de week het idee gekregen dat niet iedereen mijn grapjes kan waarderen”, opende Johan Derksen vanavond staand naast Wilfred Genee de uitzending. Om meteen toe te voegen: ,,Ik bied mijn excuus niet aan, ik ga niet door stof.”

Dialoog

Aan tafel zaten vanavond naast stamgasten René van der Gijp en Wim Kieft ook voormalig voetbalprof Dries Boussatta en advocaat Natacha Harlequin. Volgens Genee wilde er voor de rest niemand met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond aan tafel komen. ,,Ik denk dat de dialoog altijd goed is”, gaf Harlequin als reden om aan te schuiven.



René van der Gijp gaf al snel aan niet mee te willen doen aan de discussie. Hij hoeft naar eigen zeggen niet overtuigd te worden. ,,Ik geef iedereen meteen gelijk. Ik doe liever over voetbal lullen. Ik voel niet de behoefte om mij daar heel erg mee te bemoeien.”



Harlequin wilde van Derksen weten waar de ‘grap’ over Akwasi vandaan kwam. ,,Ik had nog nooit van Akwasi gehoord", legde hij uit. ,,Op een plein riep hij op tot agressie en geweld. Toen mocht hij later bij Beau het in andere woorden herhalen zonder tegengas. Ik dacht: Hoe is het nou mogelijk dat hij die discussie kaapt. Toen heb ik heel cynisch geroepen is die Zwarte Piet niet Akwasi.” Wel benadrukt hij: ,,Ik heb totaal geen spijt van deze grap, ondanks dat het een verkeerde grap is.”

Volledig scherm Dries Boussoutta © Talpa/Veronica

Boussatta

Later in de uitzending ontstond er een flinke clash tussen Derksen en Boussatta. Nadat er een aantal fragmenten werden getoond waarin de besnorde zeventiger afstand nam van racisme, stelde de oud-international van Marokko en Nederland: ,,Dit lijkt wel de grote Derksen-promotie show.”Hij gaf aan dat er genoeg fragmenten te vinden zijn waarin Derksen zich negatief uitlaat over onder meer de Marokkaanse gemeenschap. Hij refereert aan opmerkingen die Derksen deed over Marokkaanse amateurvoetballers. Ook hekelde hij Derksens standpunt richting voetballers met Marokkaanse roots die niet voor het Nederlands elftal kiezen. De discussie mondde uit in verwijten heen- en weer. Derksen noemde Boussatta onder meer een ‘in zichzelf gekeerde eigenwijze Marokkaan’.

Grolloo

De drie zaten, anders dan anders, ook buiten de uitzending dit weekend al bij elkaar: in het huis van Derksen in Grolloo. De Snor was verrast door het bezoek van Genee en Gijp. ,, Er waren onderling ook nog wat spanningen. We zijn een maandje langer doorgegaan en achteraf hadden we dat beter niet kunnen doen, haha”, zei Genee in zijn radiouitzending.



Ook gebeurde er iets unieks: voor het eerst in de geschiedenis ontbrak een reclameblok. ,,Net als Studio Voetbal”, klonk het achter de schermen een tikje cynisch, een toon die past het programma als Bassie bij Adriaan. Maar de toon was anders. Ingetogener.