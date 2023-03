Johan Derksen ontbreekt door griep: ‘Heel andere, bijzondere avond’

Presentator Wilfred Genee kon zich niet heugen dat Derksen zich ‘in twintig jaar tijd’ een keer had afgemeld door ziekte. Ook René van der Gijp, de laatste veertien jaar bij het programma, wist zich niets te herinneren. ,,Het is heel gek om hem niet aan te kondigen. Hij moet echt doodziek zijn als hij de zwijgende meerderheid van Nederland niet wil toespreken", opende Genee. ,,Een heel andere, bijzondere avond”, voegde Chris Woerts toe.

‘Altijd een goed pak’

Saillant: als tafelgast is vanavond Gerald Roethof aangeschoven, eveneens strafadvocaat. Uitgerekend Knoester liet zich vorige week kritisch uit over zijn collega. Op de vraag van Wilfred Genee of Roethof het goed gedaan bij zijn eerste uitzending van Vandaag Inside, zei Knoester: ,,Een vervelende vraag. Laat ik het zo zeggen: hij heeft altijd een goed pak, hij is natuurlijk welbespraakt. Ik denk wel dat als je hier aan tafel zit, je een paar dingen moet hebben: het welbespraakte moet je hebben, je moet snel zijn, je moet ad rem zijn. Dat heeft hij allemaal, alleen je moet denk ik ook de juiste chemie hebben.”

Een kleine vier jaar geleden ontbrak Derksen ook, maar niet vanwege een griep. Bij een nachtelijke val liep De Snor een lichte hersenschudding, gecompliceerde armbreuk en diverse verwondingen op. Nog geen week later zat hij alweer aan tafel. Derksen verwonderde zich toen over de aandacht richting zijn persoontje. ,,Een programma als VI moet niet overschat worden. We zijn niet het belangrijkste programma op de belangrijkste zender. En dan valt er een meneertje van de trap en dat is dan wereldnieuws’’, aldus Derksen destijds. De aandacht noemde hij ‘overdreven’. ,,Het leek wel of er iets ernstigs gebeurd was. Er stond om 9.00 uur een vent met een telelens op de stoep van mijn elektricien.’’

Rutte komt langs

In de uitzending van vanavond kondigde minister-president Mark Rutte aan daags voor de Provinciale Statenverkiezingen aan te schuiven bij Vandaag Inside. Rutte had een videoboodschap opgenomen om het nieuws zelf te bevestigen. ,,Ha Wilfred, ik hoor nu al een paar keer voorbijkomen dat ik niet bij jullie zou willen zitten. Dat is echt onzin. Het lijkt me juist heel erg leuk. Ik ben wel heel druk de komende weken, zou het kunnen op maandag de 13de? Heb je dan toevallig een stoeltje vrij? Dan kom ik heel graag langs.”

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee zei daarna gekscherend dat er dan al iemand anders was uitgenodigd. ,,We gaan niemand afzeggen”, vervolgde analist René van der Gijp lachend. Genee bevestigde daarna toch de komst van Rutte. Hij verwacht dat Rutte ‘het echt zwaar’ krijgt met Johan Derksen naast zich. Strafrechtadvocaat Job Knoester denkt dat Rutte ‘het goed gaat doen’. ,,Het wordt goede tv”, aldus Knoester.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: