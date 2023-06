Johan Derksen wordt ‘trouwe kijker’ van Marcel & Gijs, eerste show trekt 611.000 kijkers

De tijdelijke talkshow met Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen wordt gedurende de zomerstop uitgezonden ter vervanging van Vandaag inside . Hilversum hield de adem in, want de twee betekenen ‘nogal een kloof met die vrouwenmeppende vakantieparkbaas ’, zei Jeroen Pauw afgelopen weekend op deze site, verwijzend naar SBS-ster Peter Gillis. Het duo maakt normaal gesproken voor BNNVara het programma Media inside.

,,Ik was al eerder een fan van ze, want ik heb ook als eerste gezegd binnen Talpa: die moet je binnenhalen”, zegt Derksen. ,,Maar de mensen die er verstand van hebben, die dachten dat ze niet bij Talpa zouden passen, maar dat blijkt een misvatting.” De presentator denkt dat ze het gaan redden. ,,Want ze doen waar ze goed in zijn”.