Johan Nijenhuis gaat twintigste film draaien: Verliefd Op Bali

De romantische komedie gaat over Cornelie, die hoopt dat een reis naar Bali haar volwassen dochters dichter bij elkaar zal brengen. Ze had niet verwacht dat een reis naar het land van haar moeder hen confronteert met hun weggedrukte Indische geschiedenis. Pas als ze hun familieachtergrond ontrafelen kunnen ze geluk vinden in hun gezin en de liefde.

De grote castpresentatie vindt eind april plaats, laat Dutch FilmWorks weten. De film zal in 2024 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Verliefd op Bali wordt het derde deel in de ‘Verliefd’-reeks van de Twentse regisseur. De vorige delen speelden zich af op Ibiza (2013) en Cuba (2019). Het scenario is geschreven door Annelouise van Naerssen en Sander de Regt.

Nijenhuis is een van de succesvolste Nederlandse filmregisseurs. Hij was in het verleden verantwoordelijk voor grote bioscoophits als Costa!, Toscaanse Bruiloft, Onze Jongens en De Beentjes van Sint-Hildegard. Vrijwel al zijn producties werden bekroond met een Gouden of Platina Film, omdat de mijlpalen van 100.000 of 400.000 bezoekers werden gepasseerd.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: