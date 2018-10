John de Mol en zoon Johnny misbruikt bij bitcoinoplichting

,,Ik heb getwijfeld of ik op deze manier naar buiten moest treden, maar ik wil voorkomen dat mensen geld kwijtraken en mij straks vragen waarom ik niet heb gewaarschuwd voor deze vorm van misleiding waar mijn naam ten onrechte aan verbonden wordt’’, stelt John de Mol in een verklaring.



Wie op de advertenties klikte kwam in een omgeving waar mensen op het verkeerde been werden gezet. Consumenten werd, als ze op de foto's van vader en zoon De Mol hadden geklikt, gevraagd geld over te maken naar een bedrijf dat Bitcoin Profit heet. De Mol: ,,Die software bestaat niet en het bedrijf houdt mensen absurde winsten voor.’’ In de advertentie stond dat ‘De Nederlandse miljardair bitcoinsoftware publiekelijk beschikbaar maakt’ en ook dat ‘gebruikers in 12 dagen rijk’ zouden worden.



John de Mol en Johnny de Mol stellen op geen enkele manier te maken te hebben met de partijen die achter de advertenties zitten. ,,De inhoud van de advertentie en van het artikel waar die naartoe leidt is volledig vals en misleidend.’’ John en Johnny de Mol hebben, zo benadrukken ze, op geen enkele manier te maken met hetgeen daarin wordt beschreven. En voor het gebruik van hun namen en beeltenissen hebben zij op geen enkele manier toestemming verleend.