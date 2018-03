John de Mol koopt persbureau ANP

Daarmee krijgt Talpa Network, het bedrijf van De Mol, alsnog een belangrijk nieuwsmerk in handen. Een langgekoesterde wens van de mediatycoon. Eerder probeerde hij meerdere malen de Telegraaf Media Groep (TMG) over te nemen. Dat lukte niet, TMG is nu in handen van het Vlaamse krantenconcern Mediahuis.

De Mol zegt dat hij de rol van het ANP wil borgen voor alle mediabedrijven in Nederland. Op het terrein van de nieuwsvoorziening kent hij 'geen sterker merk dan het ANP'. ,,Uitgerekend in deze tijden waarin fakenieuws aan de orde van de dag is, moeten we onafhankelijke berichtgeving koesteren,'' zegt hij.

Het ANP, dat veel mediabedrijven bedient met nieuws, foto’s, video's en radiobulletins, was sinds 2010 onderdeel van de Vereniging Veronica, die los staat van de tv-zender Veronica, die al behoorde tot De Mols steeds groter wordende media-imperium. Zo bezit hij ook de zenders SBS 6, SBS 9 en Net 5, de radiostations Radio 538, Veronica, Sky Radio en Radio 10 evenals de onlinediensten Juke en Kijk. Daar kwam onlangs ook e-commercebedrijf Emesa bij, het bedrijf dat vooral bekend is van de website Vakantieveilingen.

Onafhankelijkheid

ANP-hoofdredacteur Marcel van Lingen benadrukt dat de journalistieke onafhankelijkheid ‘in alle vormen gewaarborgd blijft’. ,,Het was Talpa zelf dat dit onderwerp binnen één minuut aan de orde stelde. Ik overdrijf niet. Als ook maar gesuggereerd was dat daar in de nieuwe situatie onvoldoende sprake van zou zijn, was het een ‘no go’. Stel er is nieuws over De Mol, dan zullen we dat als een volwaardig journalistiek item blijven behandelen, met alle hoor- en wederhoor. De Mol begrijpt dat volledig.’’

Volledig scherm Marcel van Lingen, hoofdredacteur/mediadirecteur van het Algemeen Nederlands Persbureau. © ANP Van Lingen is niet bang dat ANP-klanten (als het AD, RTL Nieuws, maar ook het Reformatorisch Dagblad en GeenStijl) uit angst voor inmenging van De Mol weglopen. ,,Waarom zouden ze? Er is een hoofdredacteur die altijd waakt voor onafhankelijkheid. Het is daarnaast goed om te zeggen dat onze redactiestatuten zijn vastgelegd in de overeenkomst met Talpa. Logisch. Wij staan door dit nieuws nu even in de belangstelling, maar ik hoop zo snel mogelijk weer uit de publiciteit te verdwijnen en gewoon ons werk te doen. Business as usual.’’

Erik van Gruijthuijsen, directeur Journalistiek van De Persgroep Nederland (o.a. AD, Volkskrant), spreekt van 'een opmerkelijke overname'. ,,De Mol koopt het ANP niet louter om de onafhankelijke journalistiek in Nederland een dienst te bewijzen, vermoed ik. We wachten zijn volgende stap af.''