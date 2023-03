John Legend en Chrissy Teigen ontroeren met babykus en Will Smith speecht voor het eerst sinds Oscar-klap

met video Emotionele Bridget Maasland open over mentale problemen: ‘Wilde niet meer leven’

Bridget Maasland heeft wel eens geen zin meer gehad in het leven. Dat vertelt ze in een emotionele aflevering van het EO-programma De kist, waar presentator Kefah Allush met haar praat over de dood en de zin van het leven. ‘Het is heel vermoeiend om in mijn hoofd te leven.’