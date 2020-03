John Legend en meer sterren geven gratis liveconcerten via Instagram

Film Cats grote ‘winnaar' bij Razzies met zes awards

2:20 Met zes Golden Raspberry Awards is Cats dit jaar zoals verwacht de film die het vaakst in de prijzen is gevallen bij de Razzies, de verkiezingen van de slechtste film van het jaar. De organisatie maakte maandag de winnaars bekend via YouTube omdat de ceremonie dit weekend was gecanceld vanwege het coronavirus.