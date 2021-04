John van den Heuvel breekt in De Geknipte Gast: ‘Het blijft een open wond’

Het is voor John van den Heuvel een flinke tijd geleden dat hij in een kappersstoel heeft gezeten. Met zijn kale coupe hoeft hij niet bij een salon langs, maar voor een goed gesprek met Özcan Akyol maakt de misdaadverslaggever graag een uitzondering. Het wordt een emotioneel geladen conversatie, zeker als de presentator aan zijn gast vraagt een stuk uit zijn boek voor te dragen. ,,Ons kindje heeft een enorme groeiachterstand en is zwaar gehandicapt blijkt uit de echo. We zijn kapot van verdriet en desperaat verlaten we met toestemming het ziekenhuis om het weekend thuis door te brengen. Nog slechter nieuws volgt maandag als we ons weer melden. Bij een navelstrengpunctie blijft het hartje van ons dochtertje stilstaan. Ze overlijdt..”

Van den Heuvel komt overmand door emoties niet verder dan de woorden ‘ze overlijdt’. ,,Ik vind het toch moeilijk", zegt hij met gebroken stem. Eus stelt voor om het boekje weg te leggen. Van den Heuvel vervolgt: ,,Het is natuurlijk al lang geleden, maar het blijft toch een open wond. Je denkt er vaker aan, maar als het weer zoveel jaar geleden is - bijvoorbeeld haar sterfdag - dat blijft een zwarte dag.” Het meisje overleed op 11 april 30 jaar geleden. ,,Maar we voelen dat ze nog altijd onderdeel is van ons gezin.”

Eerste kindje

Ook Akyol wordt geraakt door dit gesprek. Hij vertelt: ,,Ik heb ook een halfzus gehad die is overleden. Mijn ouders gaan niet meer naar dat graf. Daarom raakt mij het. Wat lief en bijzonder dat jullie dat wel doen.” Van den Heuvel legt uit: ,,Het was ons eerste kindje. Dan verheug je je daar verschrikkelijk op. Het heeft best een tijdje geduurd voordat we zwanger werden. Dus we waren zielsgelukkig. Alles was klaar, het kinderkamertje. En dan gaat het in zo’n moment mis. Dat is een enorme klap.”



Van den Heuvel, die later mijn zijn vrouw nog drie zoons kreeg, legt uit dat hij dit persoonlijke drama gebruikt in zijn vak. ,,Ik heb veel contact met nabestaanden. Die pijn, de machteloosheid, het verdriet en de woede ook die mensen voelen op zo’n moment, kan ik me heel goed voorstellen.”