Johnny de Mol draagt humane boodschap op aan Anouk en zoontje

video's the roast Danny Froger: Ik moet Natas soms van me afslaan

18:21 Johnny de Mol wordt vanavond op Comedy Central flink aangepakt in een nieuwe versie van The Roast. Gelukkig blijken de roasters ook in het bezit van een gezonde dosis zelfspot. ,,Ik klink exact hetzelfde als mijn pa. En loop, ruik, vreet, zuip als hem. Echt, ik moet Natas soms van me afslaan’’, grapt Danny Froger bijvoorbeeld.