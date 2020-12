Johnny de Mol geveld door corona, Joris Linssen presenteert kerstshow

Youp: De conference gaat door en op oudejaars­avond zien jullie hoe

20 december Hoe de tiende en mogelijk laatste oudejaarsconference van Youp van ‘t Hek eruit zal zien en van waar de voorstelling wordt uitgezonden, blijft tot de laatste uren van 2020 een raadsel. Nadat Van ’t Hek gisteravond in het televisieprogramma Even tot hier aangaf de conference te spelen, zwijgt hij verder over inhoud en locatie.