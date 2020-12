Johnny de Mol is verteller op kerstavond bij NPO 1

De Protestantse Kerk in Nederland is erg blij met de alternatieve viering. Het kerkgenootschap roept kerkgangers op om massaal naar de Nationale Kerstavond te kijken nu grote samenkomsten niet door kunnen gaan. ,,Kerst is een feest vol belofte. Met de komst van kerstkind Jezus kwam een nieuw begin. Juist in deze ellendige coronatijd is dat een bemoedigende boodschap”, aldus Jurjen de Groot, voorman van de Protestantse Kerk.