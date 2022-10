Johnny de Mol opgelucht nu mishandelingszaak van de baan is: ‘Ik neem nog even de tijd’

updateJohnny de Mol heeft ‘altijd vertrouwen gehad in het onderzoek en in deze uitkomst’. Dat meldt de Talpa-presentator in een verklaring op het nieuws dat het Openbaar Ministerie de aangifte van mishandeling tegen hem seponeert.

Nu deze zaak van de baan is, ligt de weg voor een terugkeer naar HLF8 open. De Mol weet nog niet wanneer hij terugkeert achter zijn talkshowtafel. ,,Het was evengoed een zware tijd, dus ik ben opgelucht dat deze beslissing er nu is. Ik zal nog even de tijd nemen, en ik hou jullie op de hoogte wanneer ik welke werkzaamheden hervat. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en lieve berichten die ik de afgelopen tijd heb mogen ontvangen.”

Johnny's werkgever SBS laat weten dat zij ‘erg blij’ voor de presentator zijn. ,,We bespreken op korte termijn wanneer Johnny zijn werkzaamheden weer hervat’’, zo laat een woordvoerster weten.

Bewijs

Volgens het OM heeft het onderzoek naar de aangifte van zijn ex-vriendin Shima Kaes niet tot voldoende bewijs geleid. Kaes zei dat De Mol haar in de periode tussen 12 januari en 23 mei 2015 verschillende keren mishandelde. Dit zou onder meer op Ibiza zijn gebeurd. Eind 2020 deed ze aangifte.

Tegen De Mol was ook een anonieme melding gedaan. Mede om die reden legde hij in april zijn werkzaamheden neer. Het OM is eerder dit jaar al tot het oordeel gekomen dat uit deze melding ‘geen concrete beschuldiging of strafbaar feit te halen valt’.

