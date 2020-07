Johnny Depp besmeurde spiegel met eigen bloed van vingertopje: ‘Ik hou van jou’

Op de derde dag van de rechtszaak tussen Johnny Depp en The Sun is opnieuw een aantal smeuïge en smerige details naar buiten gekomen. Zo besmeurde Johnny onder meer met bebloede vingers een spiegel met de woorden ‘ik hou van jou’.

Het bloed waarmee de 57-jarige acteur de spiegel besmeurde was afkomstig van het vingertopje dat er volgens Johnny af werd gesneden nadat Amber een fles wodka naar hem had gegooid. Amber beweert echter dat Johnny’s vingertopje eraf ging nadat hij boos een telefoon tegen de muur had gegooid en de scherven in vliegende vaart het vingertopje eraf sneden.

Volgens Johnny wist hij precies wat hij deed toen hij op de spiegel aan het vingerverven was. ,,Op dat moment was het klaar voor mij. Ik was ervan overtuigd dat het niet beter zou worden, alleen maar slechter. En doodgaan was erger. Dit was een boodschap naar haar: succes en voorzichtig daarboven, een verwijzing naar haar ambitie om een grote ster te zijn.”

Depp had een zaak aangespannen tegen de krant, omdat deze onwaarheden zou hebben gepubliceerd, onder meer over mishandeling van zijn ex-vrouw Amber. Op de eerste dag van de smaadzaak deelde de Hollywood-ster ook al een aantal bizarre details. Zo zei Johnny dat hij wist dat zijn huwelijk met Amber voorbij was toen hij na haar verjaardagsfeest een drol in bed aantrof. Volgens de acteur was deze drol afkomstig van een van haar vrienden. Volgens Amber zou de poep de schuld van haar hondje zijn geweest.

Amber Heard (R) vandaag bij de rechtbank in Londen.

Ongelukkig

Johnny werd er vandaag opnieuw van beschuldigd Amber te hebben mishandeld. Zo zou hij haar tegen een pingpongtafel hebben gegooid en haar tegen de koelkast hebben gedrukt en haar keel hebben dichtgeknepen. Die beschuldigingen doet de acteur af als ‘fictie’.

Johnny zou tijdens de gebeurtenissen, die plaatsvonden in een gehuurd huis in Australië in 2015, ongelukkig zijn met de productie van de vijfde Pirates of the Caribbean-film waar hij op dat moment aan werkte. ,,Ik was ver weg van mijn kinderen en ik was ongelukkig met mijn leven en met mijn relatie met mevrouw Heard.”

