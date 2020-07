Johnny Depp: ‘Ik kon Amber niet eens slaan met vinger in het gips’

Volgens Johnny Depp was het onmogelijk dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard zou hebben geslagen in de tijd dat zijn vinger in het gips zat. Dat vertelde hij maandag in de lopende rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun , die hij wegens smaad heeft aangeklaagd na een artikel uit 2018 waarin hij als ‘vrouwenmisbruiker’ werd neergezet tijdens zijn huwelijk met Amber.

Johnny’s vinger zat in het gips omdat zijn vingertopje eraf gesneden was na een ruzie met Amber. Volgens hem omdat zij een wodkafles naar zijn hand gooide, volgens haar omdat hij een telefoon tegen een muur kapot sloeg. De claim dat de acteur zijn ex na de verwonding zou hebben vastgepakt en hebben geslagen, weerlegt hij vandaag.



,,Had u met uw vinger in het gips Ambers haar vast kunnen pakken met uw ene hand en haar met uw andere hand meerdere malen kunnen slaan?’’, vroeg zijn advocaat David Sherborne hem. ,,Nee, meneer’’, antwoordde Johnny kalm.



Volgens de Pirates of the Caribbean-acteur zou hij zijn ex-vrouw, met wie hij van 2015 tot 2017 getrouwd was, in tegenstelling tot wat zij beweert ook niet tijdens hun huwelijksreis hebben aangevallen. Hun bodyguard Malcolm Connolly was volgens hem namelijk de gehele treinreis door Zuidoost-Azië bij hen.

Spiegel

Overigens werd eerder tijdens de rechtszaak al bekend dat Johnny met de bebloede vinger een spiegel bekladde met de tekst: ‘Ik hou van jou’. Volgens de acteur wist hij precies wat hij deed toen hij op de spiegel aan het vingerverven was. ,,Op dat moment was het klaar voor mij. Ik was ervan overtuigd dat het niet beter zou worden, alleen maar slechter. En doodgaan was erger. Dit was een boodschap naar haar: succes en voorzichtig daarboven, een verwijzing naar haar ambitie om een grote ster te zijn.”

Johnny weet zich tijdens de rechtszaak gesteund door onder andere Winona Ryder, met wie hij begin jaren 90 een relatie had. ‘We waren als stel vier jaar samen. Hij was mijn beste vriend, we waren net familie’, is in haar verklaring die vanochtend naar buiten kwam te lezen. ‘Ik was er natuurlijk niet bij tijdens zijn huwelijk met Amber, maar vanuit mijn ervaring, die heel anders was, was ik echt geschokt, verward en boos toen ik de beschuldigingen tegen hem hoorde.’



Daarnaast zal ook zijn ex Vanessa Paradis voor Johnny getuigen.The Sun heeft echter nog een speciale troef in handen. Het lijkt er namelijk op dat Amber in het voordeel van de krant gaat getuigen.

Volledig scherm Amber Heard. © AP