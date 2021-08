Johnny Depp mag van de rechter verder met smaadzaak in de VS

Nee, je moet een natte smartphone niet in rijst leggen: tech-ex­pert legt uit wat je wél kunt doen

17 augustus We leven in een mooie tijd waarin we zorgeloos door de regen kunnen wandelen zonder die broodnodige Instagram-sessie te moeten verstoren. Maar ook onze nieuwe ‘waterbestendige’ smartphones hebben hun limiet, zo blijkt. Tech-expert Ritesh Chugh legt stap voor stap uit wat je moet doen als je telefoon in water is gevallen.