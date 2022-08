Johnny Depp regisseert na 25 jaar weer een film

De film Modigliani, gebaseerd op het toneelstuk van Dennis McIntyre, gaat over het leven van de schilder en beeldhouwer in Parijs in 1916. De kunstenaar, die op dat moment weinig vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen, beleeft daar 48 uur die zijn leven veranderen en ervoor zorgen dat hij uiteindelijk een grootheid wordt. De opnames moeten volgend voorjaar van start gaan in Europa.



Depp noemt het een ‘eer’ het levensverhaal van Modigliani naar het witte doek te mogen vertalen. ,,Het was een leven vol grote ontberingen, maar uiteindelijk triomfen. Dat is een universeel verhaal waarmee alle kijkers zich kunnen identificeren.”



De acteur regisseerde in 1997 zijn eerste speelfilm: The Brave. Daarin was hij samen met Marlon Brando te zien. Ook bij Modigliani krijgt Depp hulp van een grote ster. Al Pacino zal de film mede-produceren.